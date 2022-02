Racibórz: wysoki mandat dla kierowcy. Nie ustąpił pierwszeństwa pieszym, a do tego nie powinien wcale siadać za kierownicą samochodu

Racibórz. Wysoki mandat dla kierowcy

W poniedziałek 8 lutego tuż przed godziną 9 w Raciborzu na ulicy Ocickiej policjanci z drogówki zatrzymali do kontroli drogowej kierującego fordem. Powodem interwencji mundurowych było rażące wykroczenie, który popełnił kierowca. Mężczyzna na oznakowanym przejściu dla pieszych nie ustąpił pierwszeństwa pieszym znajdującym się na zebrze.

Za złamanie przepisów, zgodnie z nowym taryfikatorem, mundurowi nałożyli na 57-latka mandat w wysokości 1500 złotych. Jak się okazało, tego dnia nie była to jedyna wpadka kierowcy. Po sprawdzeniu go w policyjnych systemach wyszło na jaw, iż nie ma on uprawnień do kierowania samochodem.

Policjanci przypominają, że kierujący samochodem ma obowiązek zachować szczególną ostrożność zbliżając się do przejścia dla pieszych i ustąpić pierwszeństwa osobom, który się na nim znajdują. Dlatego istotne jest to, by zawsze zmniejszyć prędkość przed przejściem dla pieszych czy przejazdem dla rowerzystów i uważnie się rozejrzeć.