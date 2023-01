Rafako przedłuża gwarancje na blok w Jaworznie. Prezes Tauronu podejmuje prezydenta Raciborza. Jednostka 910MW na przestoju, mediacje w toku

Wtorek, 24 stycznia 2023 roku był zapowiadanym wcześniej terminem mediacji ostatniej szansy przed Prokuratorią Generalną pomiędzy Tauron Wytwarzanie i Rafako w sprawie bloku 910 MW w Jaworznie. Dotychczas żadna ze stron nie poinformowała oficjalnie o jego przebiegu i efektach. We wtorek, na zaproszenie prezesa Grupy Tauron Pawła Szczeszka, do siedziby Tauronu przyjechał prezydent Raciborza Dariusz Polowy. Tego samego dnia, po godzinie 23, Zarząd Rafako podał do publicznej wiadomości informację o przedłużeniu do 10 marca 2023 roku okresu obowiązywania gwarancji na blok 910 MW w Jaworznie.