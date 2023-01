Nadchodzące przetargi AMW. Nie uwierzysz, co sprzedaje polskie wojsko! Motorówka, instrumenty, drewno na opał i inne! Sprawdźcie sami

Warunki przystąpienia do przetargów

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.02.2023 r. o godz. 12:00 w siedzibie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie, ul. Montelupich 3 (wjazd od ul. Kamiennej).

2. Mienie wystawione do przetargu dostępne jest do obejrzenia, po uzgodnieniu telefonicznym, w dniach 31.01.2023 - 03.02.2023 r. w godz. 10:00 – 13:00 w następujących miejscach:

• poz. 1÷50 OR AMW Gliwice • poz. 51 4 WOG Gliwice • poz. 52÷55 4 WOG GZ Tarnowskie Góry-Lasowice • poz. 56, 57 4 WOG SOI Lubliniec • poz. 58, 59 4 WOG GZ Toszek • poz. 60 4 WOG GZ Bielsko-Biała • poz. 61 RCI (na terenie 8 BLTR Balice) • poz. 62 JW 4724 Kraków • poz. 63, 64 35 WOG SOI Kraków • poz. 65, 66 8 BLTr Balice • poz. 67 3 RBLog Skład Niedźwiedź • poz. 68 33 WOG GZ Kielce • poz. 69 3 RBLog Skład Niedźwiedź, 8 BLTr Balice • poz. 70 JW 4724 Kraków, 35 WOG Rząska, 35 WOG SOI Kraków • poz. 71 35 WOG Rząska, JW. 4724 Kraków, 33 WOG GZ Kielce • poz. 72 8 BLTr Balice • poz. 73 35 WOG Rząska, JW. 4724 Kraków, 4 WOG Gliwice, 8 BLTr Balice, 35 WOG SOI Kraków, 4 WOG: GZ Bielsko-Biała, GZ Tarnowskie Góry – Lasowice, GZ Bytom • poz. 74 35 WOG Rząska • poz. 75 JW 4724 Kraków, 35 WOG SOI Kraków, RZI Kraków, 3 RBLog Kraków • poz. 76 33 WOG: GZ Sandomierz, GZ Kielce, JW 4101 Lubliniec, 4 WOG: 330 krt Radzionków, GZ Tarnowskie Góry - Lasowice, GZ Bielsko Biała, Gliwice, GZ Bytom, GZ Toszek • poz. 77 JW 4101 Lubliniec, 4 WOG: Gliwice, GZ Tarnowskie Góry – Lasowice, GZ Bytom, GZ Bielsko-Biała, JW. 4724 GZL Gliwice • poz. 78 4 WOG: GZ Tarnowskie Góry – Lasowice, Gliwice, GZ Bytom, GZ Bielsko-Biała, JW 4724 GZL Gliwice • poz. 79 JW 4101 Lubliniec, 4 WOG Gliwice • poz. 80 JW 4724 GZL Gliwice, JW 4101 Lubliniec, 4 WOG: Gliwice, GZ Lubliniec, GZ Bytom, GZ Tarnowskie Góry – Lasowice, GZ Bielsko-Biała, SOI Katowice • poz. 81 33 WOG: GZ Kielce, GZ Sandomierz.

Adresy ww. jednostek organizacyjnych, dane do kontaktu oraz opis mienia zostały zamieszczone na stronie internetowej www.amw.com.pl, w zakładce „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy i wyposażenie – Sprzedaż przetargowa” oraz dostępne są u organizatora przetargu.