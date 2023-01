Budowa drogi ekspresowej S1 w Węgierskiej Górce. Kiedy będzie można przejechać nową trasą? Ta droga robi wrażenie. ZOBACZCIE SAMI

Zimą na budowie S1 także trwają prace

Wykonawca wykorzystuje każdy zimowy dzień do prac na budowie drogie ekspresowej S1 miedzy Przybędzą i Milówką. To ośmioipółkilometrowy odcinek dwupasmówki, która umożliwi kierowcom objechanie Węgierskiej Górki. Będzie to spore udogodnienie, bo dziś cały ruch tranzytowy biegnie przez centra kilku beskidzkich miejscowości, takich jak Milówka czy Węgierska Górka. Dla mieszkańców, sunące do granicy ze Słowacją tiry, to wielkie uciążliwości. Po oddaniu tej inwestycji, te górskie miejscowości nieco „odetchną” od wielkiego transportu, który będzie się odbywał nową ekspresówką. Na razie jednak trwa budowa nowej trasy.