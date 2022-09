Rafał Musioł: Czy właściciel Rakowa Częstochowa potrafi liczyć do trzech?

Czy gol stracony w ostatniej akcji kwalifikacji Ligi Konferencji skaleczy Raków nie tylko w sferze mentalnej? Zdają się na to wskazywać słowa trenera Marka Papszuna, który po efektownym zwycięstwie nad Śląskiem Wrocław zapowiedział zmiany w prowadzonym przez siebie zespole. I to zmiany in minus, w dodatku dubeltowe. Po pierwsze brak awansu zaowocuje zaniechaniem zaplanowanych już wzmocnień, a po drugie sprzedażą części piłkarzy już w kadrze obecnych.

W tle tych rozważań tkwiły oczywiście kwestie budżetowe. W Częstochowie pieniądze - wbrew pozorom - liczy się skrupulatnie, a w bilansowaniu klubu nie ma miejsca na fantazję dominującą w ekonomii opartej na funduszach ze środków publicznych. Z tym większą więc uwagą warto śledzić to, co w ekipie wicemistrzów Polski wydarzy się w najbliższych dniach i tygodniach. Trudno przecież oczekiwać, by właściciel Michał Świerczewski minimalizując straty wynikające z braku awansu, nie dążył jednocześnie do utrzymania sportowego poziomu pozwalającego na trzeci szturm w kierunku pucharowej Europy.