Rafał Musioł: Istnieje życie po Igorze Angulo

Górnik Zabrze reprezentacyjną przerwę spędzi na fotelu lidera PKOEkstraklasy. Dwa zwycięstwa nad beniaminkami to jednak nie tyle powód do snucia mocarstwowych planów, co do próby refleksji.

Jej osią powinna być rola lidera zespołu. Przed sezonem ekipę z Roosevelta opuścił Igor Angulo, najwybitniejszy piłkarz w najnowszej historii klubu, autor wielu rekordów, jeden z najlepszych strzelców od 1948 roku. Na temat życia po Igorze napisano sporo i były to prognozy dość ponure.

Rzeczywistość okazała się inna, oczywiście na tyle, na ile miarodajne są przesłanki z dwóch kolejek. Piłkarze Górnika sprawiają wrażenie, że po wyjściu z cienia Angulo urośli w oczach. Przybyło im energii i fantazji, Jesus Jime-nez strzela hat-tricka, Alasana Manneh popisuje się majstersztykiem, Piotr Krawczyk staje się pełnokrwistym jokerem, Alex Sobczyk przelewa krew, a Paweł Bochniewicz dostaje wezwanie do reprezentacji.