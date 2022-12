Rafał Musioł: Jak "bańki" pod choinkę ostatecznie przygniotły prezesa PZPN Cezarego Kuleszę

Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, Cezary Kulesza, majątku dorobił się jako właściciel discopolowej wytwórni Green Star oraz dyskotek na Podlasiu. W futbolowej centrali kompletnie jednak stracił słuch i rytm, bo od początku kadencji wykonał tyle fałszywych kroków, że nie sposób odnaleźć w nich żadnej melodii. Największą z katastrof okazał się katarski mundial. I to pomimo tego, że piłkarze wyszli z grupy. Ba, właśnie ten fakt stał się detonatorem kolejnej gigantycznej afery, podczas której prezes federacji jak zwykle kompletnie się pogubił.

Katarskie przypadki zaczęły się przed pierwszym meczem, gdy wyszło na jaw, że Kulesza do pracy przy kadrze zatrudnił niejakiego „Gruchę”. Sprawa wydawała się prosta do zneutralizowania, wystarczyłyby szybkie przeprosiny, „wiecie rozumiecie, ktoś nie dopatrzył” i natychmiastowe odsunięcie Dominika G. od Roberta Lewandowskiego i jego kolegów. To jednak nie byłoby w stylu obecnego PZPN. Zaczęły się korowody, że reprezentanci „Gruchę” polubili, a w wypowiedziach prezesa związku raz był on ochroniarzem, a raz kimś w rodzaju tragarza sprzętu. W dodatku sympatyczny niegdyś rzecznik Jakub Kwiatkowski - który pod wpływem Kuleszy przesiąknął poczuciem władzy i arogancją - znów blokował wszystkie niewygodne pytania, więc pożar płonął coraz mocniej. Koniec końców „Grucha” do Kataru i tak nie poleciał, za to niesmak pozostał.