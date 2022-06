Rafał Musioł: Katowicka lekcja dla Ruchu Chorzów. Historia przypomniana ku przestrodze

Iznów będzie o Ruchu Chorzów. Tym razem jednak n ie o stadionie, nie o polityce miasta i nawet nie o niedzielnej manifestacji szykowanej przez kibiców tego klubu. Po prostu przyszło mi do głowy pewne skojarzenie, które fanom Niebieskich może nie przypaść do gustu, ale którego wartość edukacyjna - moim skromnym zdaniem - jest trudna do przecenienia.

Mowa o historii z początków XXIwieku, a dziejącej się w klubie zza miedzy, mianowicie w Katowicach. GKS skończył właśnie trwający od kilku lat lot ku zagładzie, z hukiem pożegnał się z Ekstraklasą i nie dostał licencji na grę na jej zapleczu. Katastrofa pełnowymiarowa stała się faktem, prezes Piotr Dziurowicz, syn legendarnego „Magnata” Mariana, wysadził w powietrze klub, a potem korupcyjny system w polskiej piłce. Na Bukowej zgasły nadzieja i światło (określenie symboliczne, w tym przypadku miało jednak także znaczenie dosłowne, podobnie jak odcięcie innych mediów w budynku), ale sprawy w swoje ręce wzięli kibice. Pomógł im Śląski Związek Piłki Nożnej dopuszczając Stowarzyszenie „GieKSa” do rozgrywek IV ligi, a twarzą zmian był Jan Furtok, trener, dyrektor, prezes i człowiek-orkiestra.