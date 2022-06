Rafał Musioł: Koniec alibi prezydenta Andrzeja Kotali dla budowy stadionu Ruchu Chorzów

Mamy to! Planszę z takim hasłem zamieścił na swoim facebookowym profilu prezydent Chorzowa Andrzej Kotala po meczu, którym Ruch w świetnym stylu awansował do Fortuna 1. Ligi. Szkoda tylko, że stadionu, którego Niebiescy nie musieliby się wstydzić, piłkarze i ich kibice jak nie mieli, tak nie mają.

Pracuję w dziennikarskim fachu już tak długo, że pamiętam wydarzenia z 1993 roku, gdy po fałszywym alarmie przed meczem z Widzewem, specjaliści przeszukali trybuny i bombę faktycznie odkryli, ale nie w sensie dosłownym, a metaforycznym. Okazało się wówczas, że pod drewnianą trybuną znajduje się stos niedopałków papierosów, tony łupinek ze słonecznika i niezliczone pokłady makulatury, z uwzględnieniem starych gazet, służących kibicom w romantycznych czasach szacunku do słowa drukowanego jako podkładki pod - mówiąc elegancko - siedzenia. Generalnie strażakom włosy zjeżyły się pod kaskami, bo wystarczyła iskra, by powstało gigantyczne ognisko z potencjałem na niewyobrażalną tragedię. W efekcie przeprowadzono modernizację oraz montaż krzesełek, co stanowiło na Cichej skok cywilizacyjny. Wtedy też, chociaż na tle siermiężnej postsocjalistycznej rzeczywistości stadion nie wyglądał przesadnie tragicznie, po raz pierwszy usłyszałem o pomyśle generalnej przebudowy. Przypomnijmy, trzydzieści lat temu...