Rafał Musioł: Milczenie jest złotem? To panujące wokół Górnika Zabrze wręcz przeciwnie

Prezydent Zabrza swoją taktykę tłumaczy chęcią, by w przeciwieństwie do poprzednich lat, o Górniku mówił sam Górnik. Tyle, że ten system też kompletnie nie działa. Szef Rady Nadzorczej Adrian Pyszka swoją publiczną aktywność zakończył na deklaracji otwartości na media, po czym zrezygnował z udzielenia wywiadu, jedyny członek zarządu Bartłomiej Gabryś czeka aż w konkursie zostanie wybrany nowy prezes, a ambasador Podolski (akurat jemu trudno się dziwić) wyjechał na urlop.

W kontekście nieistniejącej polityki informacyjnej warto więc chyba sprecyzować rzecz najważniejszą. Od obecnej prezydent Zabrza nikt nie oczekuje dyskusji na temat systemu gry, w jakim zespół Jana Urbana za 42 dni powinien wyjść na pierwszy mecz. Natomiast milczenie w kwestiach fundamentalnych: wizji prywatyzacji klubu, modelu bieżącego finansowania go przez miasto, pomysłu na funkcjonowanie Areny Zabrze, plotek o finansowej dziurze dotyczącej wykończenia czwartej trybuny i wielu innych, przynależnych do kompetencji właściciela wspomnianych podmiotów, jest w równej mierze zadziwiające co niepokojące. Budzi bowiem jednoznaczne skojarzenie, że tych koncepcji w zabrzańskim ratuszu po prostu nie ma.