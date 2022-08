Rafał Musioł: Słów kilka o siatkówce i jej kibicach. Dziś zaczyna się gra oi złoto, każdy inny wynik będzie klęską

Chyba nie ma w nadwiślańskim sporcie kibica bardziej niezwykłego niż fan reprezentacji siatkarskiej. Miotającego się od „Małego Rycerza” i odliczania do trzech, po pieśń „Polacy, nic się nie stało”. Krótko mówiąc: od euforii mistrzostw świata po rozpacz igrzysk olimpijskich. Te wypełnione trybuny z pewnością mają wielki pierwotny urok sportu, od którego tak daleko odeszła piłka nożna. Niepotrzebne są sektory rodzinne, bo dzieciaki są i tak dosłownie wszędzie. Nie ma wulgaryzmów, nie ma przemocy. No i powoli, jak pod skoczniami narciarskimi, udaje się z dopingu eliminować trąbki, egzotycznie zwane wuwuzelami. Dziś w Spodku, uważanym za mekkę, zacznie się kolejna odsłona tego karnawału (więcej na ten temat przeczytacie na stronie obok).

Ale dość tych komplementów. Bo zabawa na widowni będzie przednia, ale za to na parkiecie nie ma co ukrywać, że cel jest jeden: Biało-Czerwone złoto. Każdy inny wynik będzie rozczarowaniem. Dwa tytuły z rzędu zamieniły się wszak w przyzwyczajenie. Gigantyczne pieniądze pompowane w ligę, telewizyjny absolutny przesyt transmisji, europuchary zamieniające się w kolejną narodową specjalizację: to wszystko zobowiązuje do triumfu, a nawet go wymusza.