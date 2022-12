Rahim i Fokus o Paktofonice: Film "Jesteś Bogiem" był momentem przełomowym. Uświadomiliśmy sobie jak ten projekt jest ważny dla ludzi Aleksandra Szatan

Rahim i Fokus opowiadają o projekcie Paktofonika, który po 20 latach znów usłyszymy w katowickim Spodku screen Zobacz galerię (2 zdjęcia)

10 i 11 grudnia nie tylko dla fanów hip-hopu, ale równie miłośników tego, co dwie dekady temu działo się w polskiej muzyce - będzie okazją do wielu wspomnień. Wszystko za sprawą "Kosmicznego koncertu" w katowickim Spodku, którego kulminacyjnym momentem będzie koncert Paktofoniki z okazji XXII-lecia debiutu. Rahim i Fokus, wraz z specjalnie zaproszonymi gośćmi wykonają utwory z “Kinematografii” oraz “Archiwum Kinematografii”. Z raperami porozmawialiśmy m.in. o tym czym dla nich jest powrót do legendarnego projektu i czy jest szansa na kolejne rozdziały.