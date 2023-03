Raków Częstochowa - Górnik Zabrze 1:3. Pierwszy mecz po powrocie trenera Urbana do klubu ZDJĘCIA Jacek Sroka

Raków zagrał w piątek sparingowy mecz z Górnikiem fot. Rakow1921/Twitter

W piątek 24 marca Raków Częstochowa rozegrał w Kłobucku sparingowy mecz z Górnikiem Zabrze przegrywając 1:3. Było to pierwsze spotkania zabrzan po powrocie do klubu trenera Jana Urbana do klubu i piłkarze Górnika robili wszystko by pokazać się w nim z jak najlepszej strony.