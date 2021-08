Raków Częstochowa - KAA Gent ZDJĘCIA KIBICÓW Częstochowscy fani licznie i głośno wspierali zespół w Bielsku-Białej i zobaczyli zwycięstwo!

Od początku kibice prowadzili głośny doping. "Był, będzie jest!" - intonował sektor "młyna". "Raków RKS!" odpowiadała reszta widzów.

W 19. minucie kibice z niepokojem obserwowali upadek Zorana Arsenicia, w efekcie którego obrońca uszkodził nadgarstek. Schodzącego do szatni zawodnika Rakowa żegnały brawa. W 33. minucie bramkarz Vladan Kovacević uratował zespół broniąc nogami strzał z bliska Tarika Tissoudaliego, za co usłyszał głośny aplauz. Do przerwy był remis 0:0, co kibice przyjęli z zadowoleniem, bo goście do przerwy byli stroną dominującą.