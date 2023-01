Raków Częstochowa zagrał w Turcji Olimpiją Lublana. Sześć bramek, zwroty akcji i gra do samego końca

W czwartek odbył się trzeci mecz kontrolny - z Olimpiją Lublana. Wynik meczu otworzył w 15. minucie Marcin Cebula, który popisał się techniczną podcinką posyłając piłkę nad bramkarzem. Asystę zaliczył Olivier Sukiennicki.

Gdy minęła godzina gry na listę strzelców wpisał się Sebastian Musiolik, który wykorzystał błąd obrońców. W 63. minucie Raków był bliski straty gola, ale Wiktor Długosz wybił piłkę z linii bramkowej. To był sygnał ostrzegawczy, bo cztery minuty później Pascal Estrada w zamieszaniu przed bramką, z "pomocą" Zorana Arsenicia, strzelił na 2:1. Olimpija doprowadziła do wyrównania po rzucie karnym, który wykorzystał Timi Elsnik. To nie był koniec - rywale objęli prowadzenie 3:2. Raków walczył do końca i w 90. minucie wynik ustalił Olivier Sukiennicki.