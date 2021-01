Raków: Do Częstochowy trafi Mateusz Wdowiak, a co z Kamilem Piątkowskim?

Nowym zawodnikiem klubu z Częstochowy został Mateusz Wdowiak. Trzyletni kontrakt z pomocnikiem Cracovii zacznie obowiązywać od 1 lipca. A co z Kamilem Piątkowskim. Młodzieżowym reprezentantem Polski interesuje się kilka dużych europejskich klubów oferujących za jego transfer nawet 5 mln euro.

Do Rakowa trafi Mateusz Wdowiak, a co z Kamilem Piątkowskim? Raków wygrał rywalizację o Mateusza Wdowiaka z Lechem Poznań, Lechią Gdańsk i Pogonią Szczecin, które również chętnie widziałyby byłego młodzieżowego reprezentanta Polski w swoich szeregach. - Bardzo cieszymy się z podpisania kontraktu z Mateuszem Wdowiakiem. To zawodnik, który dzięki swojej szybkości doda nam więcej opcji w grze ofensywnej i pomoże nam swoim doświadczeniem w Ekstraklasie - powiedział Paweł Tomczyk, dyrektor sportowy Rakowa. Wdowiak ma trafić do Częstochowy 1 lipca, bo do 30 czerwca wiąże go kontrakt z Cracovią. 24-letni wychowanek tego klubu, który w finale PP strzelił gola na wagę zwycięstwa krakowian, w tym sezonie zagrał tylko w trzech meczach ligowych Pasów, bo po tym jak nie zgodził się przedłużyć kontraktu został zesłany do rezerw.

Piłkarz wystąpił do Sądu Piłkarskiego PZPN o rozwiązanie kontraktu z Cracovią z winy klubu. Rozprawa odbyła się 18 stycznia i teraz czeka na wydanie wyroku. Jeśli będzie on po myśli Wdowiaka to zawodnik będzie mógł dołączyć do wicelidera PKO Ekstraklasy już w tej rundzie.

Wiosną w Rakowie dalej będzie grał Mateusz Piątkowski. Udane występy młodzieżowca z Częstochowy sprawiły, że 20-letniego obrońcę chętnie widziałyby u siebie takie kluby jak AC Milan, Atalanta Bergamo Udinese Calcio czy Borussia Dortmund oferując za jego transfer około 5 mln euro. W tym ostatnim klubie Piątkowski miałby zastąpić byłego reprezentanta Polski Łukasza Piszczka.

Raków zamierza jednak w roku jubileuszu swojego 100-lcecia powalczyć o europejskie puchary i chce zatrzymać jeszcze przez pół roku piłkarza, który grał jesienią we wszystkich meczach. Jeśli teraz dojdzie do transferu to tylko z opcją wypożyczenia Piątkowskiego do końca sezonu do klubu z Częstochowy, tak by klub miał czas znaleźć odpowiedniego następcę.

Paulo Sousa nowym trenerem polskiej kadry