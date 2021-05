Raków ma swoją wódkę. Kibice z Częstochowy mają czym wznosić toast za ostatnie sukcesy klubu ZDJĘCIA

Raków ma swoją wódkę. Kibice z Częstochowy mają czym wznosić toast za ostatnie sukcesy klubu

Zakończony właśnie sezon przejdzie do historii Rakowa. Obchodzący 100-lecie klub na swój jubileusz osiągnął największe sukcesy w historii najpierw zdobywając Fortuna Puchar Polski, a później sięgając po wicemistrzostwo Polski.

Piłkarze Marka Papszuna dostarczyli swoim kibicom wielu powodów do radości. Fani mają powody do wznoszenia toastów po ostatnich wynikach, a najlepiej zrobić to trunkiem przygotowanym specjalnie dla częstochowskiego klubu.

ZOBACZCIE ZDJĘCIA KLUBOWEJ WÓDKI RAKOWA