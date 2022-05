Raz się żyje! - mówi Łukasz Podolski i jedzie z kibicami do Wrocławia

Łukasz Podolski przedłużył umowę z Górnikiem Zabrze na kolejny sezon. W ostatnim meczu obecnych rozgrywek już jednak nie zagra ze względu na nadmiar żółtych kartek. Były mistrz świata zdecydował się jednak na wyjazd na stadion Śląska Wrocław (spotkanie w sobotę 21 maja o 17.30) razem z kibicami.

- Jadę z nimi pociągiem. Raz się żyje! Nie będę siedział w domu i patrzył w telewizor, skoro jest taka okazja i możliwość - opowiada Podolski. - Nigdy jeszcze czegoś takiego nie przeżyłem, nawet w Kolonii. Będę to pewnie pamiętał do końca życia. Myślę, że kibice porobią mi trochę zdjęć, jak je obejrzę na starość to będzie co opowiadać.

