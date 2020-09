Rekordowa liczba wypadków w Beskidach: GOPR podsumował wakacje

To były bardzo pracowite wakacje dla ratowników Grupy Beskidzkiej GOPR. Od 1 lipca 2020 do 31 sierpnia 2020 udzielili oni pomocy w 187 wypadkach - w lipcu było 76 zdarzeń, a w sierpniu 111 wypadków. - To rekordowa liczba wypadków w okresie wakacyjnym na terenie działania naszej grupy - podkreślają beskidzcy goprowcy.

Statystyka wypadków, do jakich doszło w wakacje, jest alarmująca - 187 wypadków to rekordowa liczba. Goprowcy przeprowadzili 18 wypraw (w tym 12 z użyciem śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego), 128 akcji oraz 41 interwencji. Najwięcej zdarzeń dotyczyło wypadków z udziałem rowerzystów, których w Beskidach znacząco przybyło. To efekt rozwoju górskich ścieżek rowerowych Enduro Trails Bielsko-Biała oraz Szczyrk Enduro Trails by TREK.