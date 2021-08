Rekordowa waloryzacja emerytur i rent w 2022. Galopująca inflacja w tle

Rekordowa waloryzacja emerytur i rent w 2022

Waloryzacja rent i emerytur w 2022 będzie rekordowa. Choć oficjalnie wskaźnik waloryzacji zostanie podany do informacji publicznej 1 marca 2022 to już znany jest projekt budżetu na przyszły rok. Co z niego wynika? Wskaźnik waloryzacji rent i emerytur w wysokości 104,89 procent.

Jak pisze na Twitterze Oskar Sobolewski, Ministerstwo Finansów bardzo ostrożnie szacuje przysżłoroczną waloryzację. W jego opinii śmiało można powiedzieć, że przekroczy ona 5 proc. Tym samym będzie najwyższą waloryzacją od wielu lat. Finalnie jednak o jej wysokości przekonamy się na początku 2022 roku.

Zakładając ze MF bardzo ostrożnie szacuje waloryzację #emerytury to już śmiało można powiedzieć, że przekroczy ona 5%. Myśle ze może być w okolicy 105.5%. Najwyższa waloryzacja od wielu lat. Chociaż jej finalną wysokość poznamy na początku roku. #WaloryzacjaEmeryrytalna od 1/3/22 https://t.co/OZUvfSFPe2 — Oskar Sobolewski 🇵🇱🇪🇺 (@OSobolewski) August 24, 2021

Emerytury i renty w 2022. W tle galopująca inflacja

Jak wynika z wyliczeń wyborczej.biz: