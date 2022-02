Rekreacyjna Liga Biznesu ZDJĘCIA Podsumowanie 41. sezonu RLB. Mistrzem zostało MPGK Katowice

W ceremonii nie mógł brać udziału Maciej Nowak. Charyzmatycznego kapitana MPGK zatrzymała rekonwalescencja po przebytym zabiegu, jednak nie przeszkodziło to zespołowi w hucznym świętowaniu zwycięstwa.

O jedno miejsce za zwycięzcami uplasował się Nowoczesny Chorzów/Piotrbud. Chorzowianie ze swym kapitanem Piotrem Jarzębakiem powtórzyli sukces z poprzedniej edycji, kiedy znaleźli się tuż za plecami Sportuslaskiego.pl.

Brązowy medal przypadł drużynie Rohlig Suus, która osiągnęła historyczny wynik w Ekstraklasie, jednak z pewnością pozostał niedosyt. Rohlig prowadził w rozgrywkach w zasadzie od pierwszego meczu i wszystko wskazywało że dotrwa w tym stanie do końca. Niestety kontuzje i historie związane z kwarantannami mocno dały się we znaki drużynie dowodzonej przez Grzegorza Łukaszka, co w końcówce mocno zagmatwało kadrą i formą zespołu branży logistycznej.