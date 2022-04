Religijne życzenia wielkanocne 2022. Wyślij życzenia SMS na Wielkanoc!

Zobacz także:

Szanowni Państwo,

Nadchodzi szczególny czas Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

W tym czasie chrześcijanie odbywają drogę od śmierci do życia, od smutku do radości, od niepewności do nadziei.

Życzę Państwu wyciszenia i pokoju, by można było z radością wkroczyć w Wielkanoc.

Jezus zmartwychwstał!

Błogosławionych Świąt!