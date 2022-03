Robert Lewandowski: Cieszę się na ten finał i czuję dodatkową moc!

Reprezentacja Polski w środę rano wyruszy na towarzyski mecz ze Szkocją. Jej najważniejszym celem jest jednak wtorkowy finał baraży o udział w mistrzostwach świata w Katarze.

Selekcjoner Czesław Michniewicz w sparingu ze Szkocją ma zamiar sprawdzić dwa systemy gry szykowane na wtorkowy finał baraży, w którym reprezentacja Polski zmierzy się ze Szwecją lub Czechami. Jednym z zasadniczych pytań jest to dotyczące występu Roberta Lewandowskiego.

- Jestem gotowy do gry ze Szkocją, ale to trener ma plan i do niego należy ostatnie słowo. Oczywiście, że są pamiętne historie i to w tym samym miesiącu i od nich też nie da się uciec - przypomniał kapitan kadry nawiązując do kontuzji odniesionej w spotkaniu z Andorą.

We wtorek kadrowicze po raz drugi trenowali na Stadionie Śląskim.

- Czasu jest niewiele. Dopiero poznajemy się z nowym sztabem, ale jest intensywnie, konkretnie. I wszyscy wiemy, że efekt ma przyjść we wtorek - podkreślił Lewandowski.