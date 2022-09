Rock Pogoria w Dąbrowie Górniczej. Setki fanów, na scenie m.in. Kult, Kruk i Wojtek Cugowski. Mocne, muzyczne pożegnanie lata

Nie powinno to jednak nikogo dziwić, bowiem w sobotę 3 września wieczorem – w ramach wielkiego muzycznego spotkania pod hasłem “Rock Pogoria” - na scenie pojawił się Kazik Staszewski, który wspólnie z muzykami z Kultu zabrał wszystkich widzów w niesamowitą podróż przez muzyczne style, teksty, brzmienia. Ze sceny popłynęły dźwięki i słowa znanych wszystkim piosenek, traktujących m.in. o świecie który nas otacza, o niespodziewanych kolejach losu, zapomnieniu, przemijaniu, czy też odkrywaniu tego co nowe, czasem dziwne, nie do końca zrozumiałe.