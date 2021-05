Rodzice maluchów w Sosnowcu po raz pierwszy mogą zapisać dzieci do żłobka w sposób elektroniczny. Rejestracja rusza 17 maja

Elektroniczne zapisy do żłobka w Sosnowcu

Sosnowiczanie wybierając dla swoich dzieci przedszkole czy szkołę mogli zrobić to wygodnie z domu logując się na specjalnej platformie elektronicznej. Zapisy do żłobka odbywały się jednak osobiście. To już jednak przeszłość i zapisy na nowy rok szkolny do żłobków i klubików dziecięcych również będą odbywały się przez internet.

System ruszy już 17 maja (poniedziałek) o godz. 12. i będzie dostępny do 28 maja do godz. 16. W tym czasie rodzice będą mogli zapisać swoje dzieci do wskazanej przez nich placówki. To ważne, bo po godz. 16 system zostanie zablokowany. Natomiast 15 czerwca o godz. 14 pojawi się lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do placówek.

Rodzice, których dziecko zostało przyjęte będzie musiało skontaktować się z placówką, by ustalić termin złożenia odpowiednich dokumentów. Ci rodzice, których dziecko zostało niezakwalifikowane do żłobka muszą zaktualizować wniosek według przekazanym im informacji. Jeśli tego nie zrobią, to wniosek przeniesiony będzie do nieważnych i straci miejsce w kolejce oraz zdobyte punkty za czas oczekiwania. Sosnowiczanie, którzy wpisali oświadczenie o kontynuowaniu pobytu w placówce nie biorą udziału w rekrutacji i mają zapewnione miejsce.