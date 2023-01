Rok 2022 w Wodnym Parku Tychy. Które atrakcje cieszą się największym zainteresowaniem?

Prawie 600 tys., a dokładnie 581 433 - tyle osób spędziło swój wolny czas w Wodnym Parku Tychy.

- Z tych prawie 600 tys. osób większość korzystała strefę rekreacji, na którą składają się baseny ze sztuczną falą, basen zewnętrzny, strefa dziecięca oraz ekstremalne zjeżdżalnie - mówi Michał Pawlak, rzecznik Wodnego Parku Tychy.

– Ogromnym zainteresowaniem cieszą się wciąż Sauny Książęce z codziennymi seansami, a także zabiegi w SPA Książęcym czy też Wodna Akademia, mini-centrum nauki o wszystkim tym, co związane jest z wodą. Coraz popularniejszy jest surfing, w którym trwają kursy dla tych, którzy chcą poznać tę dyscyplinę sportu – podkreśla Zbigniew Gieleciak, prezes Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. w Tychach, zarządcy Wodnego Parku Tychy.

Wodny Park Tychy, przypomnijmy, to jedyny tego typu obiekt w kraju, który postawił na samowystarczalność energetyczną. Energia elektryczna i ciepło produkowane tu są z biogazu, który powstaje w tyskiej oczyszczalni, skąd przesyłany jest do akwaparku. Do tego celu zbudowano najdłuższy w Polsce rurociąg - o długości 6,2 km.