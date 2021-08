Roksana Węgiel i jej niesamowita przemiana. Od dziewczynki do młodej kobiety ZDJĘCIA Roxie triumfowała w The Voice Kids i Eurowizji Junior TK

Roksana Węgiel to utalentowana wokalistka młodego pokolenia. Jej przygoda ze sceną rozkręciła się na dobre po triumfach w The Voice Kids i Eurowizji Junior. Każdy kojarzy zapewne przebój "Anyone I want to be", który podbił serca europejskich słuchaczy. Zobacz w galerii zdjęć, jaką drogę przeszła Roxie, a także jak zmieniała się wraz z czasem.