Rośnie liczba zwolnień lekarskich. Śląski ZUS radzi umówić e-wizytę

Liczba zaświadczeń lekarskich w ostatnim czasie wzrasta, zarówno tych z tytułu choroby własnej, jak i opieki nad dzieckiem. W listopadzie 2022 roku z tytułu choroby własnej liczba eZLA wyniosła 1 mln 835 tys., a w grudniu (1-26.12.) było to 2 mln 178 tys. Z kolei liczba zaświadczeń lekarskich wystawionych z tytułu opieki nad dzieckiem w listopadzie 2022 r. wyniosła 3 mln 611 tys., a w grudniu (1-26.12) było to już 4 mln 118 tys.

Najwięcej rozmów online o emeryturach i rentach

Przy takim wzroście eZLA warto zastanowić się nad wizytą online w placówce ZUS, by nie narażać się na kontakt z innymi osobami. E-wizyty to usługa o najwyższej jakości i standardzie w działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. - W ciągu mijającego roku z wideorozmowy z ekspertem ZUS skorzystało ponad 111 tys. klientów. Jest to bardzo skuteczna i wygodna forma kontaktu. Z naszych statystyk wynika, że najwięcej e-wizyt odbywa się w temacie emerytur i rent, zasiłków oraz zagadnień dotyczących obowiązków ubezpieczeniowych firm, w tym również w kontekście pracowników. Podczas e-wizyty klienci chętnie korzystają też z możliwość potwierdzenia profilu utworzonego na Platformie Usług Elektronicznych ZUS – informuje Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Jak rezerwować e-wizytę?

O czym warto wiedzieć przed rozmową on-line?

- Pamiętajmy o tym, że link do rezerwacji e-wizyty, który wysłany będzie na adres email jest po to, by klient uruchomił ten link o umówionej porze e-wizyty. To klient inicjuje rozmowę z pracownikiem ZUS. Drugą istotną rzeczą, o której powinniśmy pamiętać – to jeśli podczas wideorozmowy chcemy zapytać o swoją indywidualną sprawę – musimy mieć przy sobie dokument potwierdzający naszą tożsamość. W trakcie rozmowy zostaniemy poproszeni o jego okazanie, a pracownik zweryfikuje dane – wyjaśnia rzeczniczka.