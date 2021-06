Rozebrany mężczyzna biegał po osiedlu w Siemianowicach. 23-latek został pobity i wyrzucony na dwór w samej bieliźnie

Okazało się, że mieli rację. Na miejscu czekał na nich 23-latek. Był pobity i zakrwawiony. Wskazał mieszkanie, w którym stała mu się krzywda. Jak się okazało 23-latek przyjechał, aby odebrać od znajomych pieniądze, które im pożyczył. To musiało im się nie spodobać. Młody mężczyzna został pobity. Sprawcy uderzyli go młotkiem, którym wcześniej rozbili mu telefon komórkowy. Kazali mu się rozebrać i wyjść z domu w samej bieliźnie. Ubrania 23-latka wyrzucili przez okno. Mężczyzna poprosił o pomoc przypadkowego przechodnia.

Policja zatrzymała pięć osób. To czwórka mężczyzn w wieku od 26 do 42 lat i 46-letnia kobieta. Okrucieństwo wobec mężczyzny zostało nagrane na telefonie komórkowym. Wszyscy zatrzymani pili wcześniej alkohol. Po wytrzeźwieniu usłyszeli zarzut za pobicie 23 latka, pozbawienie go wolności i zmuszanie groźbą i przemocą do określonego zachowania się. 26-letni podejrzany usłyszał dodatkowy zarzut za zastraszanie pokrzywdzonego. Groził mu, by nie zgłaszał sprawy na policję.