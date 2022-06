Rozmowa z Marcinem Pilisem, autorem powieści "Mnogość rzeczy". To książka o miłości trudnej i nieoczywistej

Mnogość rzeczy” to książka o miłości. Pana zdaniem da się o niej powiedzieć jeszcze coś nowego? To chyba trudne dla pisarza zdefiniować to uczucie na nowo?

Do końca nie jestem przekonany, że chodzi o próbę nowej definicji. Założenie było takie: chcę napisać powieść o miłości. Książkę, w której wątek romantyczny wysuwa się na pierwszy plan, przy czym miłość miała być czymś w rodzaju bramy, przez którą wkraczamy do głębszych pokładów rzeczywistości. Na ułamek sekundy chwytamy coś, co możemy uznać za prawdę o naturze świata, nie potrafimy tego złapać trwale, ale miłość jako krańcowa emocja pozwala nam się z tym zderzyć. To się dzieje w zakresie intuicji bardziej niż zdroworozsądkowego doznania. Najgłębsza, pełna emocja uwalnia umysł lub może utrzymuje go w delikatnym przechyle. Dzięki tej największej emocji doświadczamy czegoś głębszego niż pozwala nam normalny, standardowy tryb, w jakim na co dzień funkcjonujemy. Ale oczywiście, to także książka o relacjach, w których miłość jest jednym z elementów.