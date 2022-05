Ruch Chorzów gra z Hutnikiem Kraków. Kibice chcą pomóc Niebieskim w odniesieniu zwycięstwa Jakub Oporek

Ruch Chorzów chce się zrewanżować Hutnikowi Kraków za jesienną porażkę na Suchych Stawach Joanna Urbaniec / Polska Press

Przed nami ostatnia kolejka eWinner 2 ligi, która odbędzie się 22 maja. Każdy mecz zostanie rozegrany o 12:30. Znamy już mistrza 2 ligi, została nim drużyna Stali Rzeszów, 2 miejsce zajęła Chojniczanka Chojnice ,obie te drużyny mają zapewniony awans do 1 ligi. Drużyny, które mają zapewniony baraż o awans do pierwszej ligi to Ruch Chorzów, Motor Lublin, Wigry Suwałki czwartą drużynę poznamy po rozstrzygnięciu niedzielnych spotkań, może to być Radunia Stężyca lub Lech Poznań II.