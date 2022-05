Ruch Chorzów po awansie przedłużył umowę z trenerem Jarosławem Skrobaczem i jego sztabem

Ruch Chorzów po awansie przedłużył umowę z trenerem Skrobaczem

– Sztab i drużyna zrealizowali postawiony cel, więc kontynuacja pracy przez trenerów wydaje się naturalna. Ale nie zdecydował o tym tylko sam awans. Współpraca na linii zarząd – sztab układała się w ostatnim roku bardzo dobrze i chcemy ją kontynuować. Trenerzy mają nasze pełne zaufanie i mamy nadzieję, że w nowym sezonie będziemy mieć wspólnie wiele powodów do radości – powiedział Seweryn Siemianowski, prezes Ruchu Chorzów.

– Jako sztab jesteśmy zadowoleni z warunków, jakie klub stwarza nam do pracy. Jeśli są dwie strony i obie chcą, to zawsze się dogadają. Nie inaczej było w naszym przypadku. Ruch to piękne miejsce, współpraca z ludźmi w klubie przebiega bez zarzutu i zawsze możemy liczyć na ich pomoc. O celach na razie za wcześnie mówić. Wszystko zależy od tego, co uda się zrobić w tym okienku transferowym – stwierdził trener Jarosław Skrobacz.