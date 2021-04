Ruch Chorzów - Pogoń Imielin NA ŻYWO, WYNIK, TRANSMISJA Niebiescy grają o Puchar Polski Podokręgu Katowice z zespołem z okręgówki

To trzecie podejście do rozegrania finału Pucharu Polski na szczeblu Podokręgu Katowice. Najpierw miał się odbyć 11 listopada w Imielinie, następnie 14 kwietnia również na boisku Pogoni, aż w końcu zdecydowano, że Ruch zagra z Pogonią na stadionie przy Cichej w Chorzowie we wtorek 27 kwietnia. Zmiany terminów wynikały z obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, a zmiana miejsca z braku zgody policji.