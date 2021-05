Ruch Chorzów: Poznajcie tajemnicę wiosennych sukcesów Niebieskich ZDJĘCIA

Ruch Chorzów kroczy od zwycięstwa do zwycięstwa i pewnie zmierza do II ligi. Jedną z tajemnic sukcesów Niebieskich jest odpowiednia motywacja panująca w drużynie Łukasza berety. Dba o nią nie tylko szkoleniowiec, ale także kapitan Tomasz Foszmańczyk.

Działacze Ruchu uznali, że te słowa idealnie oddają charakter Ruchu i zdecydowali się umieścić go na banerze w przejściu prowadzącym z szatni do tunelu wiodącego na boisko. Każdy zawodnik wychodząc na mecz mija je w drodze na murawę.

"Wszystko nam mogą powiedzieć po meczu, ale nie to, że zabrakło nam serducha i charakteru" - powiedział Foszmańczyk, a jego wypowiedź znalazła się w pomeczowych kulisach

Popularny "Fosa" przed derbowym spotkaniem z Polonią Bytom w szatni wygłosił motywującą mowę do kolegów.

Już wcześniej nad wejściem do tunelu znalazł się inny motywujący napis "Do boju marsz" z logo Ruchu.

- Baner ze słowami Tomka Foszmańczyka nie będzie jedynym motywacyjnym hasłem, które chcemy umieścić na naszym stadionie. W planach jest już kolejny napis, który powstanie po drugiej stronie wejścia do tunelu, a następne mają powstać w korytarzu przy szatniach piłkarzy. Ich powstanie sfinansuje fan club kibiców Ruchu Blue England - powiedział Tomasz Ferens, rzecznik Ruchu.

Piłkarze Ruchu motywację do dobrej gry mogą też czerpać z bogatej historii klubu. Nawiązanie do sukcesów Niebieskich można znaleźć w korytarzu wiodącym do loży VIP na trybunie górnej. Na Cichej w ostatnim czasie pomalowano ponadto krzesełka na trybunie krytej z napisem Ruch, a także umieszoczono efektowny mural na ścianie Zajazdu Batory widocznej z boiska i widowni.