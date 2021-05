Ruch Chorzów - ROW Rybnik na żywo, live, wynik. Niebiescy zagrają dla kibiców

Od 15 maja na stadionach może być zajętych 25 procent miejsc, więc na mecz z ROW-em Ruch udostępnia kibicom 2176 krzesełek. Pierwszeństwo w wejściu na to spotkanie mają karnetowicze. Pozostałe bilety rozeszły się błyskawicznie i o godz. 18 na Cichej wszystkie dostępne miejsca z pewnością będą zajęte.

Fani Niebieskich będą mogli zajmować co czwarte miejsce na widowni. Każdy kibic zobowiązany jest do dezynfekcji rąk przy wejściu na trybuny oraz zakrywania ust i nosa maseczką do czasu zajęcia wyznaczonego miejsca na widowni. Obowiązek zachowania dystansu społecznego nie dotyczy kibiców, idących na mecz z osobą wspólnie zamieszkującą, przebywającą na trybunach z dzieckiem poniżej 13 roku życia lub osobą niepełnosprawną.