Ruch Chorzów - Skra Częstochowa ZDJĘCIA, WYNIK Niebiescy zaczęli grę w I lidze od remisu, choć zasłużyli na wygraną

Nowi w składach obu drużyn

Latem przy Cichej doszło do dużych zmian kadrowych i w drużynie Jarosława Skrobacza pojawiło się 11 nowych zawodników, w tym Mikołaj Kwietniewski. Poza kadrą jest Maciej Sadlok, który wrócił do Ruchu po ośmiu latach, ale leczy jeszcze kontuzję. Do wyjściowej jedenastki Niebieskich z tej grupy trener wystawił Jakuba Piątka, Łukasza Monetę i Przemysława Szura. W drużynie gości od pierwszej minuty z nowych w tym sezonie zagrali bramkarz Jakub Bursztyn oraz Jakub Sangowski, Filip Kozłowski i Damian Hilbrycht. Drużyna z Częstochowy wyszli na boisko w koszulkach z napisem "Nocek, czekamy na Ciebie". Chodziło o kontuzjowanego kapitana Skry Piotra Noconia.