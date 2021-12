Ruch Chorzów. Tomasz Foszmańczyk: "Z Bogiem po zwycięstwo!" pożyczyłem od Jerzego Brzęczka ROZMOWA

Od kiedy jest pan kapitanem Ruchu Chorzów?

Zostałem nim po spadku do III ligi. Był jeszcze z nami w drużynie Tomek Podgórski, który był kapitanem w II lidze. Przyszedł trener Łukasz Bereta, który w zasadzie po krótkim czasie zdecydował, że to ja będę kapitanem na tę przyszłą rundę i tak się stało. Generalnie sztab szkoleniowy razem z trenerem Beretą zdecydowali o tym, nie było żadnych wyborów.

Czyli nie ma demokracji przy wyborze kapitana?

Różnie to bywa. W większości klubów jest demokracja, jest wybór kapitana przez drużynę, sztab też może oddać swoje głosy, ale tutaj akurat przy przyjściu trenera Berety nie było robionych wyborów. Trener postawił na swoją intuicję i zakomunikował mi po prostu, że chciałby, żebym był kapitanem. Ja oczywiście od razu pierwsze co zrobiłem, to poszedłem przekazać tę informację Tomkowi Podgórskiemu, żeby wszystko miało ręce i nogi, żeby było fair. Tomek oczywiście się nie obrażał, bo dla mnie, czy dla niego w tamtym czasie było najważniejsze, żeby Ruch dobrze grał, wyszedł z tego marazmu, który wtedy się pojawił i Tomek nie miał nic przeciwko temu.