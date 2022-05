Ruch Chorzów wygra baraże. Niebiescy faworytem bukmacherów. Najpierw jednak trzeba pokonać Radunię Stężyca

Zacznijmy od meczu Ruchu z Radunią. Stawka na zwycięstwo gospodarzy bez dogrywki i karnych to 1,75 do 1 (za każdą złotówkę można wygrać 1,75 zł). Stawka na wygraną Raduni to 4,35 do 1. Można też obstawić remis po 90 minutach - kurs 3,80 do 1.

Możliwe jest też postawienie na sam awans jednej z drużyn, niezależnie, czy stanie się to w regulaminowym czasie gry, czy po dogrywce lub rzutach karnych. Kurs na awans Ruchu to 1,36 do 1, a drużyny ze Stężycy 3,10 do 1.

Dla porównania w drugiej parze półfinałowej kursy na awans Wigier i Motoru są takie same - 1,88 do 1.

Z czterech drużyn, które w środę przystąpią do baraży na ich wygranie i awans do Fortuna 1. Ligi największe szanse mają Niebiescy. Kurs na końcowy sukces drużyny trenera Jarosława Skrobacza wynosi 2,25 do 1. Najwięcej można zarobić na awansie Raduni, choć też jest beniaminkiem eWinner 2. Ligi - stawka 6,25 do 1. Według „buków” wyrównane szanse mają Wigry i Motor - kurs na wygranie baraży i awans jednej z tych drużyn to 4 do 1.