Ruch Chorzów zaprezentował kolejną część swojej monografii. To jest świetna książka ZDJĘCIA

Ruch Chorzów zaprezentował kolejną część swojej monografii. To jest świetna książka

"Historia Ruchu Chorzów. Tom I. Część 2" jest drugą książką z serii klubowej monografii Niebieskich. - Dedykujemy ją zmarłemu w ubiegłym roku Andrzejowi Gowarzewskiemu, który był prekursorem takich książek i wcześniej opracował piękną encyklopedię Ruchu Chorzów. W porównaniu do pierwszej części zmieniliśmy nieco kolorystykę, ale szata graficzna pozostała ta sama - powiedział Grzegorz Joszko, wydawca książki i szef Zespołu Historycznego chorzowskiego klubu.

- Bardzo staraliśmy się, żeby ta książka była wydana jeszcze w tym roku, więc w ostatnich tygodniach przed wysłaniem jej do druku pracowaliśmy wszyscy po 20 godzin na dobę, ale się udało. To jest świetna książka i nie mówię tego jako współautor tylko jako czytelnik. Żaden klub w Polsce nie ma monografii na takim poziomie. To jest nasza cegiełka włożona w odbudowę Ruchu - powiedział Damian Sifczyk.