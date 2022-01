Ruda Śląska. Budowa trasy N-S zagrożona? Miasto nie ma pieniędzy na inwestycję

Przypomnijmy, że budowa trasy N-S w kierunku północnym objęta została dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 100 mln zł. Łączna długość czterech odcinków północnej części trasy to prawie 5 km, a szacowana wartość inwestycji to 324 mln zł. Koncepcja trasy N-S w kierunku północnym zakłada budowę dwóch dwupasmowych jezdni rozdzielonych pasem zieleni, czterech rond, drogi rowerowej oraz ciągów pieszych.

Ruda Śląska. Budowa trasy N-S do DTŚ zagrożona?

– 100 mln zł, które mamy otrzymać z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przedłużenie trasy N-S w kierunku północnym, to niewątpliwie duży „zastrzyk finansowy” dla naszego miasta. Niestety, jak zwykle „diabeł tkwi w szczegółach”, bo ta kwota nie zabezpiecza całościowego kosztu wykonania tej inwestycji, której kosztorysowa wartość to 320 mln zł. To są ogromne pieniądze i byliśmy przekonani, że część brakujących funduszy uda nam się pokryć z innych dotacji. Niestety, po otrzymaniu umowy dofinansowania okazało się, że na realizację tej inwestycji nie możemy ubiegać się o dodatkowe pieniądze z budżetu państwa i Unii Europejskiej. – wyjaśnia Krzysztof Mejer, wiceprezydent Rudy Śląskiej.