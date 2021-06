Rybnik: będzie kopalnia, nie będzie milionów z UE? Prezydent Piotr Kuczera pisze list do premiera Mateusza Morawieckiego

Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST) to ogromna szansa dla naszego regionu na łagodne przejście z gospodarki opartej o tradycyjny przemysł związany z górnictwem węgla kamiennego, do gospodarki opartej o nowe technologie, które nie będą negatywnie wpływać na klimat. Jednak do urzędników dotarły niepokojące informacje, że samorządy na terenie których planowane jest uruchomienie nowych zakładów wydobywczych, będą wykluczone z możliwości ubiegania się o wsparcie w ramach nowego instrumentu finansowego! Skąd taka informacja?