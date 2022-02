Rybnik chce dostać 110 mln zł z programu Polski Ład. Pieniądze mają iść na budowę dróg, zakup autobusów i wymianę oświetlenia

Pamiętając ubiegłoroczną klęskę, czyli fakt iż Rybnik jako jedno z naprawdę nielicznych miast w Polsce i jako jedyne duże miasto na Śląsku nie dostał ani złotówki w ramach pierwszej edycji programu Polski Ład, tym razem w mieście przygotowano łącznie aż pięć projektów. Trzy z nich zostały zgłoszone do drugiej edycji programu, dwa do trzeciej. Nabór do obu edycji trwa jednocześnie.

Przypomnijmy, że pierwszy nabór wniosków w ramach programu trwał od 2 lipca do 15 sierpnia 2021 r. Łącznie dofinansowanie uzyskało ponad 4 tys. wniosków i aż ok. 97 proc. samorządów z całego kraju. Na inwestycje trafiło ponad 23,8 mld zł. Rybnik wnioskował wówczas o kwotę 100 mln zł dofinansowanie budowy drugiego etapu Drogi Regionalnej. Niestety bez sukcesu.

Druga edycja Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych potrwa od 28 grudnia 2021 roku do 15 lutego 2022 r. (z możliwością przedłużenia). Do samorządów trafi łącznie ok. 20 mld zł.