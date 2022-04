Rybnik: Dramat w sortowni odpadów. Do jednej z maszyn wpadł pracownik

Dramatyczne zdarzenie na terenie sortowni śmieci w Boguszowicach, przy ulicy Kolberga. Około godziny 16 strażacy dostali sygnał, że do jednej z maszyn rozdrabniającej śmieci wpadł pracownik. Mężczyzna w całości został wciągnięty do rozdzielnika śmieci. Uwalnianie go z maszyny zajęło strażakom około 1,5 godziny. Wezwano Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. - Na miejscu lekarz stwierdził jego zgon - mówią nam strażacy.

Zmarły to 31-letni mężczyzna, pracownik sortowni odpadów.

- Na miejscu, pod nadzorem prokuratury, pracuje policyjna grupa dochodzeniowo-śledcza. Wciąż ustalamy mechanizmy i wszelkie okoliczności tego wypadku - mówi oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Rybniku asp. Bogusława Kobeszko.