Rybnik: Dzięki aplikacji wyłapią tych mieszkańców, którzy nie płacą za śmieci. A w mieście takich osób jest ok. 10 tysięcy

Około 10-tysięczna grupa mieszkańców Rybnika nie płaci za wywóz odpadów, choć te są od nich odbierane, albo płaci mniej niż powinna. Tak wynika z szacunków wyliczeń rybnickich urzędników, którzy w ubiegłym roku musieli dołożyć do gospodarki odpadami 6,5 mln złotych. Od stycznia weszła więc w życie nowa stawka za wywóz odpadów segregowanych, która dziś wynosi już 31 złotych. Dodatkowo urzędnicy robią wszystko, by szwankujący system uszczelnić. Śmieci przybywa bowiem lawinowo, mieszkańcy Rybnika rocznie wytwarzają ok. 60 tys. ton odpadów, a w puli przeznaczonej na tą działkę ciągle brakuje środków. Kilka dni temu w mieście zaczęła działać aplikacja, wyłapująca tych którzy oddają śmieci mimo iż nie złożyli deklaracji, albo tych, którzy za odpadu nie płacą tyle, ile powinni. Aplikację urzędnikom z Rybnika przekazała gmina Świdnik na mocy specjalnego porozumienia. Ta z kolei powstała w ramach rządowego programu GovTech. Według ostrożnych szacunków, dzięki aplikacji gmina może zaoszczędzić rocznie nawet pół miliona złotych. Aplikacja pozwoli wyszukać osoby, które chociaż mieszkają na terenie Rybnika, nie zostały ujęte w deklaracjach i tym samym uchylają się od płacenia za wywóz odpadów.