Rybnik: Policjanci eskortowali chore dziecko do szpitala Barbara Kubica-Kasperzec

Policjanci z Rybnika zatrzymali do kontroli osobówkę, która jechała zbyt szybko. Okazało się, że kierowca gnał na złamanie karku, bo wiózł swoje dziecko do szpitala. Policjanci, którzy go zatrzymali, zapewnili mu eskortę.