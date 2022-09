Rybnik. Ryjek 2022: Nowa formuła konkursu głównego, wyjątkowi goście. W piątek rusza sprzedaż biletów na Rybnicką Jesień Kabaretową

Wielkimi krokami zbliża się najlepszy festiwal kabaretowy w Polsce, czyli rybnicki Ryjek. W piątek, 23 września, rozpoczyna się sprzedaż biletów na tegoroczną edycję Rybnickiej Jesieni Kabaretowej. Impreza, po tym jak z tą rolą pożegnał się Robert Korólczyk z Kabaretu Młodych Panów ma nowego dyrektora artystycznego. To Łukasz Żak, który zdecydował się wprowadzić kilka istotnych zmian w formule festiwalu. Będzie to też pierwszy Ryjek, którego współorganizatorem nie będzie Kabaret Młodych Panów, ale ta formacja w czasie samej imprezy wystąpi na scenie. - Ryjek oczywiście się odbędzie, mamy sporo nowości i bardzo ciekawy program - mówi Michał Wojaczek, dyrektor Teatru Ziemi Rybnickiej.

Tradycyjnie już w przygotowania Ryjka zaangażowała się agencja Star Menager. - Po czasach pandemii staramy się odbudować, wrócić do tego co w historii Ryjka było najlepsze. Mamy sporo nowości, które wynikają z działalności Łukasza, nowego dyrektora - mówi Piotr Sobik, z agencji Star Menager. - Tworząc program tegorocznego Ryjka zależało nam na utrzymaniu miejsca, gdzie kabarety mogą konkurować. Chcemy by ludzie przyszli nie tylko dla silnych i mocnych, ale także dla tych kabaretów, które mierzą się na innych festiwalach w kraju - dodaje.