Rybnik. Wstrzymano szybkie testy na COVID-19 pacjentów w WSS nr 3. Lekarze winą obarczają dyrektor

Wstrzymano szybkie testy na COVID-19 pacjentów w WSS nr 3 w Rybniku. Nie ma kasy? Lekarze winą obarczają dyrektor

Lekarze z rybnickiego Wojewódzkiego Szpitala nr 3 informują o poważnym w skutkach ”wstrzymaniu testów PCR, które określały, czy pacjent zarażony jest koronawirusem”. - Powstało bezpośrednie zagrożenie płynności funkcjonowania nie tylko SOR, ale i pozostałych oddziałów SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku. W okresie trzeciej fali pandemii, w województwie z największą liczbą nowych przypadków i zajętych łóżek szpitalnych. Nie chcemy, by konsekwencjami takich decyzji musiał interesować się prokurator – ostrzegają w przesłanym oświadczeniu.

Kto ponosi winę za taki stan rzeczy? Obarczają winą nową dyrektor, Ewę Ficę. Bo za jej poprzedniczki w ciągu 13 miesięcy nie było z tym problemu.

- Na przełomie kwietnia i maja 2020 roku zorganizowano w SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku od podstaw pracownię diagnostyki molekularnej, która rozpoczęła diagnostykę koronawirusa SARS-CoV-2. Warto przypomnieć, że na ten cel dotację w kwocie 800 tysięcy złotych przekazał Urząd Miasta w Rybniku. Dzięki wsparciu zakupiono urządzenie GeneXpert XVI amerykańskiej firmy Cepheid wraz z testami do identyfikacji SARS-CoV-2. Chodzi o testy PCR przeznaczone wyłącznie do systemu GeneXpert.

Ówczesna dyrekcja szpitala razem z ordynatorami i kierownikami działów medycznych wprowadziła schemat organizacyjny szpitala, w którym do przyjęcia pacjenta na oddział szpitalny konieczny był ujemny wynik testu SARS-CoV-2. Działanie to zabezpieczało szpital, pacjentów i personel od powstania ogniska pandemicznego COVID-19 na terenie szpitala – wyjaśnia szczegółowo Krzysztof Potera, lekarz z 38 letnim stażem od początku zatrudniony w szpitalu rybnickim, jednocześnie przewodniczący związku zawodowego lekarzy w WSS nr 3.



Co ciekawe, zakupione przez szpital testy SARS-CoV-2 (typu PCR) są refundowane.

- W rozliczeniu z NFZ szpital otrzymuje za każdego przebadanego pacjenta kwotę 280 złotych. Koszt jednego zakupionego testu GeneXpert SARS-CoV-2 to 158 złotych. Czyli wykonywanie testów PCR w naszym szpitalu jest opłacalne! - wyjaśnia Potera.

Niezbędna ilość 600 sztuk testów genetycznych była zamawiana w okresach co dwa tygodnie, co zabezpieczało pacjentów subregionu rybnickiego i zapewniało rozpoznanie na poziomie SOR pacjentów COVID-19 dodatnich i ujemnych.

Sytuacja ta zmieniła się od przyjścia p.o. dyrektora Ewy Ficy.

- Nastąpiły permanentne problemy z realizacją zamówień z laboratorium oraz problemy z płatnościami za już zakupione testy PCR. W konsekwencji powyższych działań nastąpiło w pierwszej fazie ograniczenie ilości dostępnych testów RT PCR, a następnie całkowite zatrzymanie zaopatrzenia laboratorium szpitalnego w testy! Otrzymaliśmy informację od p.o dyrektora, że firma zaopatrująca nas w testy zablokowała konto szpitala aż do momentu uregulowania zaległych płatności – wyjaśnia Krzysztof Potera.



Doszło więc do tego, że szpital, który posiada możliwości techniczne (aparatura) i kadrowe (specjaliści we wszystkich dziedzinach medycyny) nie może wykonywać badań w swoim laboratorium z powodu braku testów. Dlaczego doszło do takiej sytuacji, że szpital nie płaci firmie za otrzymane testy, skoro otrzymuje za nie refundację z NFZ? - Nie wiemy, natomiast konsekwencje tych decyzji odczuwa nie pani dyrektor tylko my – lekarze i nasi pacjenci. Aktualnie wymazy wysyłane są do Gyncentrum w Katowicach i na ich wynik czekamy kilka, kilkanaście godzin. To bardzo długi czas oczekiwania na informację o tym, czy pacjent jest dodatni czy ujemny. Oczywiście nie otrzymaliśmy informacji, gdzie ci pacjenci mają oczekiwać na wynik. Komplikuje to procedurę kohortowania w SOR, a przeorganizowanie musimy wykonać samodzielnie, bez wsparcia dyrekcji – wyjaśniają medycy.