Rybnik. Zabytkowa kopalnia Ignacy odżywa. Otwarcie kolejnej, wyremontowanej części zaplanowano na czerwiec

Miejsce z potencjałem

W budynku maszyny wyciągowej, który przeszedł gruntowny remont, mieści się interaktywna wystawa. Co ważne, byłym pracownikom kopalni Ignacy udało się także - po latach przestoju - uruchomić ponadstuletnią, zabytkową wyciągową maszynę parową, pracującą przez dekady w szybie "Kościuszko". To największe perełka Hoym Gruby. I to ten element na pewno przyjdą zobaczyć mieszkańcy Rybnika, byli pracownicy zakładu.