Rybnik. Zajrzyj z nami do Zagrody Trzy Siostry. Pokochasz to miejsce! Zobacz zdjęcia

Rybnik. Zajrzyj z nami do Zagrody Trzy Siostry. Pokochasz to miejsce!

To takie miejsce, gdzie uśmiech nie schodzi z twarzy ani na sekundę. Takie, gdzie zapomina się o praniu, sprzątaniu, domowych obowiązkach, kłopotach z sąsiadami. Zapomina się o wszystkim. Bo kiedy piękna alpaka w kolorze karmelowym szturcha Cię delikatnie w ramie i domaga się głaskania - nie sposób nie uśmiechnąć się szeroko. W zasadzie to od ucha do ucha. Zajrzyjcie z nami do Zagrody Trzy Siostry w Rybniku-Kamieniu. Zakochacie się w tym miejscu!