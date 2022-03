Rybnik: Znów są potrzebne paczki na start dla uchodźców z Ukrainy. Co się powinno znaleźć w takiej paczce?

- Mieszkańcy Rybnika i okolicznych gmin powiatu rybnickiego pokazali już, że mają wielkie serca. Bardzo za to dziękuję – mówi prezydent Rybnika Piotr Kuczera. - Podczas ubiegłotygodniowej akcji udało się zebrać ok. 1000 gotowych paczek – większość z nich trafiła już do potrzebujących uchodźców wojennych z Ukrainy – dodaje.